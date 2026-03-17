Ногу нашли на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле

На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле нашли ногу в пакете
Завернутую в пакет человеческую ногу обнаружили на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила компания Облкоммунэнерго во «ВКонтакте».

В компании рассказали, что в ночь на 12 марта сотрудники мусоросортировочного комплекса при сортировке отходов на конвейерной ленте обнаружили нижнюю конечность человека, которая находилась в упаковке из одноразовых пеленок, медицинского пакета и черного мусорного пакета. Других фрагментов тела обнаружено не было.

Сортировка в цехе была временно остановлена. Руководство комплекса вызвало правоохранительные органы. Находку передали полицейским для следственных действий.

Комментариев местного МВД на эту тему пока нет.

В ноябре тело новорожденного обнаружили в мусоре на предприятии по утилизации отходов в Подмосковье.

До этого в Красноярске вынесли приговор девушке, которая выбросила ребенка в бак с отходами.

Ранее в Нижнем Тагиле в мусоре на сортировочном заводе нашли гранатомет и патроны.

 
