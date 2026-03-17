В центре Москвы из жилого дома эвакуировали 20 человек

Межэтажные перекрытия и вентиляционный короб загорелись в жилом доме в центре Москвы, проведена эвакуация 20 человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В публикации отмечается, что возгорание произошло в доме 36 на улице Новорязанская. В связи с инцидентом было перекрыто движение транспорта.

В пресс-службе МЧС России по Москве рассказали, что происходит скрытое горение межэтажных перекрытий и в вентиляционном коробе жилого дома.

12 марта сообщалось, что в Москве два человека пострадали во время пожара в гостинице. Обоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Инцидент произошел в гостинице «Восход» на а Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания — из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС. Очевидцы сообщили, что запах гари ощущается на соседних улицах.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.