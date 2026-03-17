В Подмосковье подвели итоги акции по сбору книг

Гимназия им. Е. М. Примакова

Педагоги и ученики гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе собрали более 1,7 тыс. книг в рамках акции «Дарите книги с любовью», инициированной российской государственной детской библиотекой и ассоциацией «Растим читателя», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Собранные в рамках акции книги отправят в Вышковскую поселковую библиотеку №18 в Брянской области и в библиотеки в Курской области.

«Юные читатели получат возможность познакомиться с современными детскими и подростковыми произведениями, а также с книгами об истории России и здоровом образе жизни», — говорится в сообщении.

Акцию проводят с целью привлечения внимания детей к чтению.

В прошлом году гимназисты собирали книги для Краснослободской центральной библиотеки в республике Мордовия.

 
