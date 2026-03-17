Врач назвал главный признак зависимости от соцсетей

На зависимость человека от социальных сетей и мессенджеров указывает игнорирование базовых потребностей, таких как сон и приемы пищи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог, психотерапевт Марат Сараев.

По словам специалиста, отказ от отдыха и еды из-за соцсетей говорит не о простой зависимости, а становится признаком психиатрического расстройства. В таком случае близким человека следует обратить внимание на его состояние.

«Если человек большую часть времени суток проводит именно в этих социальных сетях, он не ест, не пьет и не спит, только они влияют на его настроение и поведение, однозначно родственники бьют тревогу. Здесь мы можем сказать, что у человека, скорее всего, есть какое-то психиатрическое расстройство и, как результат, такое поведение», — предупредил он.

Врач подчеркнул, что в «чистом виде» зависимости от соцсетей не существует. Она всегда является симптомом другого синдрома.

Клинический психолог Лилия Гладких до этого предупреждала, что борьба с привычкой часто смотреть короткие видеоролики может только усилить зависимость от такого контента. По словам специалиста, стоит спросить у самого себя, почему появилось увлечение подобными видео. Зачастую с помощью этого занятия взрослые люди пытаются справиться со внутренней тревогой.

