В РФ суд лишил жену участника СВО выплат, признав ее недостойным наследником

Мариинский городской суд Кемеровской области лишил прав на выплаты жену участника специальной военной операции, признав ее недостойным наследником. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации пресс-службы, в суд обратился брат военного. Он узнал о заключенном его родственником браке только после того, как пришла новость о том, что боец не выжил. Мужчина отметил, что ранее брат был категорически против создания семьи. Позже выяснилось, что военнослужащий никогда не проживал вместе со своей новой супругой. Более того, женщина и после заключения брака с военным продолжала проживать со своим сожителем, с которым у их есть совместный ребенок.

Суд установил, что между заключением контракта с Минобороны РФ и заключением брака прошло всего четыре дня.

«Убедившись, что женщина ввела брата в заблуждение относительно создания семьи с ним, преследуя лишь цель получения выплат, предназначенных военнослужащим по контракту, родственник ... обратился в суд. Он просил признать брак недействительным и лишить женщину всех выплат, положенных членам семьи ... военнослужащего, признав ее недостойным наследником», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате Мариинский городской суд отказал брату военнослужащего в признании брака недействительным. Такое требование может предъявить только прокурор.

Однако суд удовлетворил требования истца признать супругу брата недостойным наследником и лишил ее права на все выплаты.

5 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в Кировской области и Татарстане задержали семерых человек по подозрению в краже денег у участников СВО.

Ранее более 15 млн рублей выплат участникам СВО украли в российском регионе.