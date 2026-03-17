Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врачи больницы Якутска, где женщина родила на пол, не знали, что делать

В Якутске возбудили дело после травмирования младенца во время родов
В якутском перинатальном центре травмирование новорожденного закончилось возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура региона.

Одна из пациенток экстренно родила, но в процессе младенца травмировали. После проверки прокуратурой выяснилось, что в учреждении не было какого-либо алгоритма для сотрудников для подобных ситуаций. Помимо этого, персонал не готовили к ситуациям, связанным с экстренными родами.

В отношении директора центра возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности без лицензии.

По данным ТАСС, речь идет о женщине, которая родила в холле медучреждения. Местная жительница самостоятельно приехала в центр, где буквально через минуту у нее произошли стремительные роды. Таким образом, принимать их пришлось на месте.

В результате у младенца диагностировали линейный перелом правой теменной кости. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!