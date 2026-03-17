Врачи больницы Якутска, где женщина родила на пол, не знали, что делать

В Якутске возбудили дело после травмирования младенца во время родов

В якутском перинатальном центре травмирование новорожденного закончилось возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура региона.

Одна из пациенток экстренно родила, но в процессе младенца травмировали. После проверки прокуратурой выяснилось, что в учреждении не было какого-либо алгоритма для сотрудников для подобных ситуаций. Помимо этого, персонал не готовили к ситуациям, связанным с экстренными родами.

В отношении директора центра возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности без лицензии.

По данным ТАСС, речь идет о женщине, которая родила в холле медучреждения. Местная жительница самостоятельно приехала в центр, где буквально через минуту у нее произошли стремительные роды. Таким образом, принимать их пришлось на месте.

В результате у младенца диагностировали линейный перелом правой теменной кости. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

