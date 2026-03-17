Дачникам объяснили, как подготовить деревья к весеннему сезону

Садовод Туманов: в марте на даче важно провести обрезку деревьев
В марте дачникам важно провести обрезку растений и позаботиться о дренажных канавах, чтобы деревья и кустарники благополучно развивались в новом сезоне. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он напомнил, что прошедшая зима стала аномально снежной, поэтому стоит предпринять меры, которые помогут согнать воду с участка. Иначе из-за избытка влаги корни деревьев начнут загнивать. По словам эксперта, до появления почек следует убрать секатором все сухие и поломанные ветки.

«Особое внимание следует обратить на развилки – места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если они острые, с углом отхождения меньше 45 градусов, их также стоит удалить, потому что рано или поздно они сломаются. И чем позднее это произойдет, тем серьезнее может быть травма», — сказал Туманов.

Садовод также посоветовал обработать срезы садовым варом, чтобы в растение не попали вредители или инфекция. В начале весны можно побелить деревья или обернуть стволы старыми газетами, заключил специалист.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов до этого рассказал «Газете.Ru», что перед началом летнего сезона дачу необходимо проветрить, прогреть и только потом — разбирать одежду и текстиль.

Ранее дачникам напомнили о важном виде ранневесенних работ на участке.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

