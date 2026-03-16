В России запустили проект, рассказывающий молодежи об угрозах в интернете

В России запустили новый проект «Не попасть в сеть», который рассказывает молодежи о деструктивном контенте в интернете, распространяемым организованными структурами, и о других угрозах. Об этом сообщил aif.ru.

Сегодня мошенники находят в социальных сетях и мессенджерах уязвимых молодых людей и втягивают их в опасные схемы. Не стать жертвой подобных уловок подросткам удастся, если они будут понимать, как именно действуют вербовщики и какие сигналы должны заставить насторожиться при общении с незнакомцами.

В проекте представили главные угрозы, которые сопровождаются краткими объяснениями. Также будут добавлены экспертные интервью, аудиоподкасты и видеосюжеты по этой теме. Помимо этого, запланирован выход документального фильма, который расскажет о преступных схемах модераторов деструктивных ресурсов.

Таким образом, эксперты объяснят молодому поколению основы цифровой гигиены, а также научат распознавать токсичный и манипулятивный контент.

