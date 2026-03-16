В Томской области вынесли приговор военному за почти двухлетнее дезертирство

Суд Томска дал военному пять лет колонии за почти двухлетнее дезертирство
Томский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату, который дезертировал из военной части и скрывался почти два года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, в августе 2023 года военный ушел в отпуск и не вернулся. На протяжении почти двух лет мужчина скрывался от военного правосудия, проживая дома. В октябре 2025 года его задержали правоохранители.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

В январе военный суд приговорил военнослужащего Минобороны РФ к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в уклонении от прохождения службы, изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших летальный исход.

Как установил суд, солдат самовольно покинул воинскую часть и с ноября 2024 года по март 2025 года уклонялся от исполнения обязанностей службы. В феврале 2025 года он изнасиловал женщину. В марте того же года он избил другую женщину, которая не выжила от полученных травм.

Ранее российского военного осудили на 15 лет за оставление части и ограбление.

 
