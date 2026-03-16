Названа главная ошибка новичков в спортзале

Тренер Истцив: нагрузка в спортзале должна быть интенсивной
Главная ошибка новичков в спортзале — стоять подолгу в очереди к тренажерам, пока мышцы остывают. Об этом в интервью РИАМО сообщил тренер Олег Истцив.

«Запомните: эффективность тренировки определяется не конкретным станком, а интенсивностью нагрузки и техникой. Если занят жим ногами или бабочка, не ждите — идите в зону свободных весов», — посоветовал специалист.

Он подчеркнул, что для полноценной проработки тела достаточно квадратного метра пола и пары гантелей: приседания, выпады, румынская тяга и жимы стоя задействуют мышцы-стабилизаторы куда мощнее, чем изолирующие тренажеры.

Если же снаряд критически необходим, тренер посоветовал не ждать, когда он освободится, а предложить заниматься по очереди. Этикет зала подразумевает, что во время отдыха одного атлета второй делает подход, пояснил Истцив.

Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал, как правильно тренироваться после 50 лет. Он порекомендовал пройти обследования, чтобы понять безопасный диапазон нагрузок и возможные ограничения.

