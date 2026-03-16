В Петербурге молодой человек отправил 90-летнего пенсионера в реанимацию

В Петербурге 90-летний мужчина попал в реанимацию после нападения прохожего

В Санкт-Петербурге 90-летний мужчина попал в реанимацию после нападения молодого человека, сообщает ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 15 марта около 15:30 у пекарни на проспекте Ветеранов. По словам очевидицы, неизвестный подошел к пожилому мужчине и толкнул его, пенсионер не удержался на ногах и упал, сильно ударившись головой об асфальт.

Вечером пострадавшего с гематомами и ссадинами головы госпитализировали и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По горячим следам оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 25-летний местный житель. Его доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

