Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Появились подробности о работе задержанного в Крыму украинского агента

РИА Новости

Агент спецслужб Украины пересылал Киеву фотографии военных вертолетов. Об этом он сообщил на видео, распространенном Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

По его словам, кураторы просили его сфотографировать личный состав, технику, вертолеты, самолеты и отправить им. Мужчина так и поступил.

16 марта в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержали 45-летнего россиянина, подозреваемого в сборе информации о военных объектах в Крыму для дальнейшей передачи Украине.

По данным ФСБ, полученная информация использовалась украинцами для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России, фигурант заключен под стражу. Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку подрыва авиатехники ВС РФ по заданию Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
