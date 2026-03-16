Появились подробности о работе задержанного в Крыму украинского агента

Агент спецслужб Украины пересылал Киеву фотографии военных вертолетов. Об этом он сообщил на видео, распространенном Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

По его словам, кураторы просили его сфотографировать личный состав, технику, вертолеты, самолеты и отправить им. Мужчина так и поступил.

16 марта в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержали 45-летнего россиянина, подозреваемого в сборе информации о военных объектах в Крыму для дальнейшей передачи Украине.

По данным ФСБ, полученная информация использовалась украинцами для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России, фигурант заключен под стражу. Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку подрыва авиатехники ВС РФ по заданию Украины.