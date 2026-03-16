Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В британском университете произошла вспышка менингита

Двое студентов не выжили в результате вспышки менингита в Кентском университете
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Двое студентов не выжили в результате вспышки инвазивного менингита в Кентском университете в Великобритании. Об этом, ссылаясь на британское агентство по здравоохранению (UKHSA), сообщает издание i Paper.

По имеющейся информации, еще 11 человек доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Большинство заболевших не достигли 21-летнего возраста.

UKHSA вынуждено было предупредить о чрезвычайной ситуации более 30 тысяч студентов и членов их семей. Службы здравоохранения организовали для некоторых учащихся прием антибиотиков.

27 января стало известно, что в Калининграде двухлетний ребенок заразился менингококковой инфекцией и не выжил.

19 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна. В ведомстве отметили, что с начала года в стране фиксировался рост заболеваемости, однако благодаря противоэпидемическим мерам распространения инфекции и формирования крупных очагов не было допущено.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!