В британском университете произошла вспышка менингита

Двое студентов не выжили в результате вспышки менингита в Кентском университете

Двое студентов не выжили в результате вспышки инвазивного менингита в Кентском университете в Великобритании. Об этом, ссылаясь на британское агентство по здравоохранению (UKHSA), сообщает издание i Paper.

По имеющейся информации, еще 11 человек доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Большинство заболевших не достигли 21-летнего возраста.

UKHSA вынуждено было предупредить о чрезвычайной ситуации более 30 тысяч студентов и членов их семей. Службы здравоохранения организовали для некоторых учащихся прием антибиотиков.

27 января стало известно, что в Калининграде двухлетний ребенок заразился менингококковой инфекцией и не выжил.

19 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна. В ведомстве отметили, что с начала года в стране фиксировался рост заболеваемости, однако благодаря противоэпидемическим мерам распространения инфекции и формирования крупных очагов не было допущено.

