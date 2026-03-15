На Урале нелегальный мигрант изнасиловал коллегу из-за упавшего шашлыка

На Урале вынесли окончательный приговор нелегальному мигранту, который изнасиловал женщину из-за упавшего шашлыка. Об этом сообщает пресс-служба Белоярского районного суда.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в Белоярском районе Свердловской области. Иностранец пришел в гости к коллеге по работе, с которой его связывали приятельские отношения, и принес шашлык. Во время совместного застолья мясо упало на пол — это привело к конфликту, в ходе которого мужчина напал на коллегу и изнасиловал ее.

Подсудимый вину не признал и заявил, что ссора действительно возникла из-за упавшего на пол мяса, но после этого он просто ушел. Однако суд счел эту версию попыткой уйти от ответственности. Отягчающим обстоятельством признано незаконное пребывание осужденного на территории России.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Защита пыталась обжаловать приговор, но областной суд оставил его без изменения.

