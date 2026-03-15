Машина покатилась назад и раздавила пятилетнего ребенка в Петербурге

В Петербурге машина, покатившаяся назад на парковке, раздавила пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на парковке в Усть-Славянке. Автомобиль марки «Омода» покатился назад и наехал на пятилетнего ребенка. В результате мальчик получил тяжелые травмы, его срочно госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось ему помочь. Ребенок не выжил.

На месте происшествия остался искореженный детский велосипед с четырьмя колесами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело — 31-летнего водителя задержали сотрудники правоохранительных органов. Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее водитель авто сбил десятилетнюю девочку в Бурятии, пытаясь не наехать на собаку.

 
