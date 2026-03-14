Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по гандболу

Сборная Подмосковья заработала золото на первенстве России по гандболу среди юношей до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале спортсмены из Подмосковья победили сборную Краснодарского края со счетом 43:30.

Также в ведомстве отметили, что по итогам группового этапа сборная Подмосковья стала лучше, не потерпев ни одного поражения.

Серебряные медали завоевала команда из Москвы, третье место досталось ставропольской сборной.

Всего в национальном первенстве приняли участие восемь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, Московской и Волгоградской областей. Первенство России по гандболу среди юношей до 19 лет завершилось в Перми 12 марта. Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».