Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по гандболу

Сборная Подмосковья заработала золото на первенстве России по гандболу среди юношей до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале спортсмены из Подмосковья победили сборную Краснодарского края со счетом 43:30.

Также в ведомстве отметили, что по итогам группового этапа сборная Подмосковья стала лучше, не потерпев ни одного поражения.

Серебряные медали завоевала команда из Москвы, третье место досталось ставропольской сборной.

Всего в национальном первенстве приняли участие восемь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, Московской и Волгоградской областей. Первенство России по гандболу среди юношей до 19 лет завершилось в Перми 12 марта. Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!