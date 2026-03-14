В белорусских магазинах ликвидируют импортное пиво

В белорусских магазинах запретили продавать пиво из ЕС и недружественных стран

Пиво, произведенное в странах, признанных недружественными, убирают с продажи в белорусских магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С 1 апреля в магазинах страны нельзя будет купить солодовый напиток из 39 стран, в частности из Германии, Великобритании и др.

С этого времени в республике начнет действовать постановление Совета министров №808 от 31 декабря 2025 года, согласно которому пиво, безалкогольные напитки и табачные изделия, произведенные в недружественных государствах, запрещены для ввоза в Белоруссию и для реализации на территории республики без специальной маркировки. До 7 апреля ретейлеры обязаны провести опись остатков указанной продукции и зафиксировать ее в специальной инвентаризационной форме.

В феврале Евросоюз расширил санкции против Белоруссии за «поддержку России» в ее действиях на Украине, в частности включив в перечень представителей белорусских силовых ведомств.

Ранее стало известно, что поставки пива из Евросоюза в Россию рухнули до минимума за десять лет.