ИИ-помощник Сбера стал экспертом в сфере моды

GigaChat Сбера применили на Московской неделе моды
Пресс-служба мероприятия

GigaChat Сбера стал экспертом на Московской неделе моды, которая проходит в Москве с 14 по 19 марта, сообщает пресс-служба Сбера.

Гости мероприятия смогут посмотреть на индустрию сквозь ИИ. На Московской неделе моды будет работать ИИ-примерочная от GigaChat, на которой можно будет примерить реальные коллекции одежды и подиумные образы молодых дизайнеров.

Также во время проведения Московской недели моды пользователи по всей России смогут загрузить свое фото и оказаться в виртуальной примерочной.

«Мода часто говорит о будущем первой. Как и Сбер, создающий инновации во многих сферах жизни. Московская неделя моды — это не просто площадка для демонстрации наших технологий и продвижения GigaChat. Это место, где искусственный интеллект учится понимать человека через самое личное — индивидуальный стиль», — рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

 
