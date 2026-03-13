Размер шрифта
Россияне с приходом весны стали чаще заказывать чиа, матчу и эдамаме

«Окей»: весной россияне чаще заказывают чиа, матчу и эдамаме
Россияне с приходом весны стали чаще покупать чай матчу, семена чиа и бобы эдамаме. Это следует из исследования сети гипермаркетов «Окей», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Аналитики уточнили, что это связано с тем, что эти продукты добавляют в рацион витамины и микроэлементы. Продажи семян чиа в начале марта выросли на 11% по сравнению с зимними месяцами, матчи — на 9%, комбучи – на 5%, газированной воды без сахара – на 7%. Покупки сублимированных ягод, которые добавляют в каши, йогурты и десерты, подскочили на 13%. Согласно опросу, в стране также вырос спрос на молодые соевые бобы эдамаме и стабилизировался — на альтернативное молоко.

«С началом весны покупатели стали чаще выбирать в качестве гарнира крупы и зерновые: киноа покупают на 10% чаще, а булгур – на 8%. В то же время на 9% увеличился спрос на готовые блюда, приготовленные на пару. Россияне также стали чаще выбирать овощи и свежую зелень: на 9% выросли продажи шпината, на 8% – рукколы и авокадо, на 6% – томатов», — добавили в сообщении.

Жители России стали чаще приобретать и рыбу с морепродуктами.

Аналитики сервиса доставки роллов «Моккано» до этого сообщили «Газете.Ru», что мужчины в России стали чаще заказывать блюда японской кухни. В 2025 году число заказов роллов от мужчин увеличилось на 6% по сравнению с 2024 годом, тогда как общее количество заказов в сервисе выросло на 12% год к году.

Ранее стало известно, какие продукты часто заказывают московские курьеры.

 
