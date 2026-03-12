В СК назвали мотивы бабушки из Тюмени, которая сбросила внучку со второго этажа

В Тюмени бабушка выбросила со второго этажа внучку из-за плача

Тюменские следователи продолжают расследование дела бабушки, которая нанесла травмы своей маленькой внучке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента родственница семимесячной девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок вел себя беспокойно и никак не хотел засыпать, это и побудило женщину к действиям.

«В настоящее время девочка находится на стационарном лечении в медицинском учреждении областной больницы города Тюмени», – сообщается в публикации.

Бабушку отправили под арест. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно накануне. Женщина вышла на лестничную клетку с внучкой и сбросила ее со второго этажа. Соседи обратили внимание на упавшую девочку и вызвали медиков.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что фигурантка нигде не работает.

