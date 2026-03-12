Размер шрифта
В СК назвали мотивы бабушки из Тюмени, которая сбросила внучку со второго этажа

В Тюмени бабушка выбросила со второго этажа внучку из-за плача
Следственное управление СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи продолжают расследование дела бабушки, которая нанесла травмы своей маленькой внучке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента родственница семимесячной девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок вел себя беспокойно и никак не хотел засыпать, это и побудило женщину к действиям.

«В настоящее время девочка находится на стационарном лечении в медицинском учреждении областной больницы города Тюмени», – сообщается в публикации.

Бабушку отправили под арест. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно накануне. Женщина вышла на лестничную клетку с внучкой и сбросила ее со второго этажа. Соседи обратили внимание на упавшую девочку и вызвали медиков.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что фигурантка нигде не работает.

Ранее россиянка искусала и избила дочь из-за разбитой кружки.

 
