Шоссе перекрыли после того, как водитель пролил на дорогу 20 тыс. литров фекалий

В Германии водитель вылил на шоссе 20 тыс. литров фекалий и парализовал движение
Максим Блинов/РИА Новости

Шоссе в Германии перекрыли после того, как водитель пролил на дорогу 20 тысяч литров фекалий, пишет Daily Star.

Инцидент произошел на автомагистрали в районе Хоэнлоэ по вине 21-летнего фермера, который разлил около 20 тысяч литров жидкого навоза прямо на проезжую часть. Он объяснил, что потерял управление трактором с прицепом-цистерной.

В результате аварии емкость для перевозки отходов получила серьезные повреждения, и зловонная жидкость залила несколько полос движения и прилегающую зеленую зону. Дорогу пришлось полностью перекрыть, чтобы пожарные и специальные службы могли приступить к уборке. На месте образовались многокилометровые пробки.

Сам водитель не пострадал, однако ущерб, нанесенный технике, оценивается примерно в €55 тысяч. Теперь фермеру грозит не только ремонт, но и разбирательство со стороны природоохранного ведомства: существует риск попадания нечистот в близлежащую охраняемую водную зону.

Ранее умственно отсталая девушка провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях.

 
