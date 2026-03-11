Размер шрифта
Учащиеся из Подмосковья примут участие в театральной смене в «Артеке»

Сразу 40 учащихся из Подмосковья примут участие в третьей смене «Магии театра»
Министерство образования Московской области

Сразу 40 обучающихся из Московской области примут участие в третьей смене «Магии театра», которая пройдет с 12 марта по 1 апреля в международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как отметили организаторы, главная тема третьей смены — создание творческой среды с акцентом на театральное искусство.

В рамках третьей смены обучающиеся смогут попробовать себя в роли актера, режиссера, сценариста, художника по костюмам и декоратора.

В рамках смены запланировано проведение Дня Первых, программы «Крымская весна — 12 лет вместе!», День единства народов России, празднование дня рождения детского лагеря «Лазурный», День зарубежных делегаций стран-участниц смены, программа «Магия театра» и образовательный блогинг «100 дат российской идентичности».

 
