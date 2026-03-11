В Москве ожидается рекордно теплая погода

«Фобос»: суточный рекорд тепла для 11 и 12 марта может быть побит в Москве

Суточный рекорд тепла может быть побит в Москве в среду и четверг, температура может подняться до плюс 14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Поступили свежие прогностические данные по температуре воздуха в Москве на сегодня и завтра. Если они оправдаются (+13,8...+14,6), а для этого есть основания, то будут побиты рекорды тепла для 11 марта 2015 года (+13,0) и для 12 марта (+11,0)», — написал он.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей столицы, что, несмотря на теплую и солнечную погоду на неделе с 9 по 15 марта, после полудня в городе может усиливаться ветер — до 7–12 метров в секунду.

Он уточнил, что дневная температура в этот период будет составлять +5...+10°C, однако из-за солнца она будет ощущаться теплее. Ночью температура составит около 0°C и выше. В некоторых районах в течение недели может похолодать до -1°C.

Ранее синоптик заявила, что теплая погода в Москве сохранится до конца недели.