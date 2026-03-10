Размер шрифта
В Кирове военные агитировали студентов подписать контракт и вступить в войска БПЛА

Студентов ВятГУ зовут на контрактную службу в войска БПЛА
Алексей Майшев/РИА Новости

В Кирове студентов Вятского государственного университета (ВятГУ) пытались привлечь к службе по контракту в войсках БПЛА. Об этом они рассказали «Осторожно, новости»

Около недели назад учащихся одного из гуманитарных направлений вуза обязали явиться на встречу с представителями военкомата, где речь шла о заключении контракта и службе в беспилотных войсках.

Кроме того, по словам студентов, соответствующие постеры появились на заставках компьютеров в корпусах, на стендах в университете, а также в Telegram-канале вуза. Будущим контрактникам обещали сохранить места в университете, льготы при поступлении на следующую ступень обучения и возможность перевода на бюджет.

Студенты также утверждают, что с 2022 года их неоднократно направляли в качестве массовки на мероприятия «Единой России», предлагая взамен упростить получение зачетов. По их оценке, внутри вуза имеются «серьезные проблемы».

Ранее контрактник уехал из зоны СВО после разговора с командованием и оказался в розыске.

 
