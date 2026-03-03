В Бахрейне сработали сирены. Об этом сообщила пресс-служба МВД королевства в соцсети X.

Ведомство рекомендовало местным жителям укрыться в безопасных местах.

3 марта Государственный департамент США предписал эвакуировать неключевой персонал посольств США в Бахрейне, Ираке и Иордании по соображениям безопасности. Утром во вторник стало известно, что Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал авиабазу США в Бахрейне.

Накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах королевства сообщало, что два неизвестных снаряда попали в судно в порту Бахрейна.

Эти удары произошли на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

