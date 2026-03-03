Израиль может открыть воздушное пространство в ближайшие дни

В Израиле изучают возможность открытия воздушного пространства на этой неделе

Израиль изучает возможность постепенного открытия воздушного пространства на этой неделе. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По данным The Times of Israel, изначально план предполагал возобновление полетов на следующей неделе, однако теперь сроки пересматриваются.

Минтранспорт Израиля считает, что первоначальный этап открытия авиационного пространства должен позволить местным авиакомпаниям привезти домой израильтян, которые застряли в других странах.

Согласно изданию, окончательное решение еще не принято и, по состоянию на 3 марта, аэропорт имени Бен-Гуриона будет закрыт как минимум до 6 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что Израиль взломал почти все видеонаблюдение в Тегеране и собирал данные о лидерах Ирана.