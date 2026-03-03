Размер шрифта
В Китае спасли собаку, которая три года жила в колодце под землей

Sohu: в Китае спасли собаку, прожившую 3 года в городском колодце

В китайском городе Яньтай марта зоозащитники спасли собаку, которая, прожила три года в колодце, пишет Sohu.

В операции участвовали волонтеры команды по спасению животных. По словам одного из участников, мужчины по фамилии Чжао, животное все это время находилось под землей в сложных условиях. Предполагается, что неизвестные люди периодически спускали еду в колодец, благодаря чему собака смогла выжить.

Спасательная операция осложнялась труднодоступностью пространства и особенностями подземной конструкции. К работе поочередно подключались несколько местных групп. На одном из этапов попытки извлечь животное оказались заблокированы.

В итоге было принято решение установить внутри колодца специальную ловушку с механизмом захвата. После того как собака коснулась устройства, спасателям удалось поднять ее на поверхность.

В настоящее время животное доставлено в ветеринарную клинику. Сообщается, что у собаки значительно ухудшилось зрение, и она проходит лечение под наблюдением специалистов.

