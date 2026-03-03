Сотрудника ДПС с 500 тысячами подписчиков в TikTok задержали в Омске

В Омске задержали полицейского, который вел популярный в TikTok блог

Популярного в TikTok полицейского из Омска задержали по подозрению в дачи взятки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Сотрудника ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску, имя которого не разглашается, заподозрили в передаче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу вместе со знакомым.

Полицейского уже отстранили от службы, ведется служебная проверка. В случае подтверждения вины он будет уволен из правоохранительных органов и понесет наказание в установленном законом порядке.

По данным Mash, речь идет о старшем инспекторе ДПС Георгии Степанове, который вел в TikTok тематический блог.

Хотя последнее видео он опубликовал еще в феврале 2022 года, ролики собирали миллионы просмотров и привлекли более 518 тыс. подписчиков.

Ранее сотрудник МВД из Башкирии избил человека по просьбе тестя и получил срок.