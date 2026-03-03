На Байконуре завершено восстановление кабины обслуживания 31-й стартовой площадки

Кабина обслуживания 31-й стартовой площадки космодрома Байконур, с которой реализуется российская пилотируемая программа, полностью восстановлена. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Уточняется, что на стартовом комплексе завершены работы по монтажу нового оборудования кабины обслуживания. В них приняли участие более 150 работников АО «ЦЭНКИ» (входит в «Роскосмос»), а также представители четырех подрядных организаций.

Сообщается, что с момента прибытия оборудования на космодром было подготовлено и покрашено свыше 2 тыс. кв. м конструкций, заменены все узлы креплений, полностью обновлено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание механизмов кабины.

Наиболее сложным этапом стал монтаж продольных и поперечных ферм длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн каждая через огневой проем. Для этого была разработана специальная методика, предусматривающая применение строп разной длины, опускание ферм в газоход и их последующий подъем в нишу стартового сооружения.

Баканов подчеркнул, что работа выполнена за два месяца и сдана точно в срок.

«С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля «Прогресс», он назначен на 22 марта», — добавил глава «Роскосмоса».