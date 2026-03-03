Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава «Росатома» сообщил об остановке работы АЭС в Иране

Лихачев: работа на АЭС в Иране приостановлена
Rosatom/via Globallookpress.com

Целенаправленные удары по ядерной инфраструктуре Ирана вызывают тревогу, работа на АЭС приостановлена. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Конечно же, в Иране на объекте (площадке строительства второго и третьего блоков АЭС «Бушер» — «Газета.Ru») работа остановлена», — сказал он.

По его словам, связь с руководством иранской атомной отрасли потеряна, пока нет понимания, что с ядерными объектами страны.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, демонстрируют повреждения ядерного объекта в иранском городе Натанзе. Повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания.

Кроме того, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что американские войска ударили по иранскому ядерному объекту в Исфахане.

Ранее МАГАТЭ не зафиксировало военной активности в районе ядерных объектов на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!