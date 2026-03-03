Глава «Росатома» сообщил об остановке работы АЭС в Иране

Целенаправленные удары по ядерной инфраструктуре Ирана вызывают тревогу, работа на АЭС приостановлена. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
«Конечно же, в Иране на объекте (площадке строительства второго и третьего блоков АЭС «Бушер» — «Газета.Ru») работа остановлена», — сказал он.
По его словам, связь с руководством иранской атомной отрасли потеряна, пока нет понимания, что с ядерными объектами страны.
До этого американский телеканал CNN сообщил, что спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, демонстрируют повреждения ядерного объекта в иранском городе Натанзе. Повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания.
Кроме того, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что американские войска ударили по иранскому ядерному объекту в Исфахане.
Ранее МАГАТЭ не зафиксировало военной активности в районе ядерных объектов на Ближнем Востоке.