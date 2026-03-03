Глава «Росатома» сообщил об остановке работы АЭС в Иране

Лихачев: работа на АЭС в Иране приостановлена

Целенаправленные удары по ядерной инфраструктуре Ирана вызывают тревогу, работа на АЭС приостановлена. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Конечно же, в Иране на объекте (площадке строительства второго и третьего блоков АЭС «Бушер» — «Газета.Ru») работа остановлена», — сказал он.

По его словам, связь с руководством иранской атомной отрасли потеряна, пока нет понимания, что с ядерными объектами страны.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, демонстрируют повреждения ядерного объекта в иранском городе Натанзе. Повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания.

Кроме того, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что американские войска ударили по иранскому ядерному объекту в Исфахане.

Ранее МАГАТЭ не зафиксировало военной активности в районе ядерных объектов на Ближнем Востоке.