Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших в результате землетрясения

Прошунин: в результате землетрясения в Сочи никто не пострадал
Администрация города Сочи

Никто из людей не пострадал в результате землетрясения, произошедшего в районе Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Он отметил, что подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах населенного пункта. При этом подобные сейсмологические явления характерны для Краснодарского края и молодых Кавказских гор, подчеркивается в заявлении.

«Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно», — добавил Прошунин.

Землетрясение в районе Сочи зафиксировали днем 3 марта в 15:09 мск. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,4. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 32 км от российского города, очаг залегал на глубине 35 км.

28 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его очаг располагался в море на глубине 10 км, интенсивность подземных толчков составила два–три балла. В заявлении уточнялось, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было.

Ранее серия землетрясений произошла в районе «Зоны 52» в США.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!