Общество

Россиянам рассказали, как сохранить пользу продуктов при готовке

Эксперт Сутормина: овощи нужно чистить перед тепловой обработкой
В результате готовки многие продукты могут потерять витамины и другие полезные вещества. Для того чтобы сохранить максимальную пользу пищи, важно следовать ряду правил. Об этом aif.ru рассказала ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Любовь Сутормина.

По словам специалиста, в первую очередь важно размораживать мясные продукты на свежем воздухе. Использование воды в этом процессе приводит к тому, что пища теряет свой сок, а вместе с ним и питательные вещества, среди которых микроэлементы и витамины. Свежие овощи нужно чистить непосредственно перед тепловой обработкой. В противном случае под воздействием кислорода витамины в нарезанных овощах быстро разрушатся.

«Кожуру с фруктов и овощей лучше снимать тонким слоем, так как верхний слой наиболее богат витаминами. А некоторые фрукты и овощи полезнее готовить и употреблять прямо с кожурой — это значительно повышает поступление клетчатки, витаминов, в частности C и A, и антиоксидантов, так как именно в кожуре сосредоточена значительная часть питательных веществ», — добавила эксперт.

Она также отметила, что зернобобовые и некоторые крупы, в числе которых рис, гречка и перловка, важно предварительно замачивать в холодной воде. Благодаря этому удастся уменьшить потерю пищевых веществ и сократить время тепловой обработки, при которой теряется значительное количество витаминов.

Для того чтобы сохранить в продуктах как можно больше полезных веществ, нужно запекать пищу, готовить ее в вакууме или закладывать сразу в кипящую воду. При этом стоит готовить овощи до состояния аль-денте и отказаться от повторного разогрева блюд.

Ранее врач раскрыла, что поможет поддержать организм весной без витаминных комплексов.

 
