Общество

Друзья детства женились на одной женщине в Таиланде

Daily Star: два друга детства женились на одной женщине из Таиланда
ViralPress

Друзья детства женились на одной женщине в Таиланде, пишет Daily Star.

В Таиланде состоялась необычная свадебная церемония: 37-летняя Дуйдуан Кетсаро провела обряд бракосочетания сразу с двумя гражданами Австрии — 67-летним Романом и 56-летним Маки, давними друзьями из Вены.

Церемония прошла 28 февраля 2026 года и привлекла внимание местных жителей. Невеста была одета в традиционный тайский свадебный наряд, а по местному обычаю к ее запястьям были привязаны банкноты. Сообщается, что каждый из мужчин передал ей по $32 тысячи в качестве приданого, а также золотые украшения.

При этом тайское законодательство признает только моногамные браки. Полигамия была отменена в стране еще в 1935 году, поэтому официально зарегистрирован может быть лишь союз с одним из мужчин.

Дуйдуан, мать троих детей и бывшая певица, рассказала, что ранее рассталась с супругом из-за финансовых трудностей. Позже она работала в Паттайе, где познакомилась с Романом. По ее словам, пара прожила вместе около пяти лет, после чего в Таиланд приехал Маки, который также вступил с ней в отношения.

Роман заявил, что знал о чувствах друга и, чтобы не разрушать многолетнюю дружбу, согласился на совместный формат отношений. По словам участников, они жили втроем около года, прежде чем решили провести свадебную церемонию с благословения семьи невесты.

Мать Кетсаро поддержала решение дочери, отметив, что для нее главное — ее счастье и благополучие семьи.

Ранее молодожены потеряли $30 тыс. из-за гостей, не пришедших на свадьбу.

 
