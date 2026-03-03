Очевидцы сообщили об ударе ракет по домам в пригороде Бейрута

РИА Новости: несколько ракет ударили по жилым домам в пригороде Бейрута

Несколько ракет ударили по жилым зданиям в южном пригороде Бейрута в ходе атаки Израиля. Об этом РИА Новости рассказали очевидцы.

«Ракеты Израиля ударили по жилым домам в американском квартале (название квартала, где проживает шиитское население — ред.) в южном пригороде», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «разрушения катастрофические».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Израиль атаковал «Хезболлу» в Бейруте.