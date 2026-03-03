Размер шрифта
Женщина, чьи собаки загрызли 35 овец, предстала перед судом

Женщина в Англии, чьи собаки напали на стадо и загрызли 35 овец, предстала перед судом, пишет Daily Mail.

Линда Лоуренс обвиняется в том, что ее две немецкие овчарки напали на стадо овец и загрызли 35 животных, еще 14 получили ранения. Ущерб оценивается примерно в £40 тысяч.

Британке вменяется уничтожение или повреждение имущества без законного основания, а также содержание двух собак, находившихся в опасно неконтролируемом состоянии. Сама Линда отрицает все обвинения, считая себя невиновной.

Суд постановил освободить Лоуренс под залог при условии, что она не будет владеть собаками. Подсудимая согласилась с условиями. Очередное заседание суда назначено на 30 марта 2026 года.

