В Петербурге родители насиловали троих родных детей

В Петербурге пару обвинили в сексуальном насилии над детьми
Shutterstock

Пару из Петербурга подозревают в насилии над собственными детьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

О том, что происходит в семье, стало известно после звонка 15-летней девушки в «112». Она заявила, что родители насилуют всех троих. Спустя полчаса сотрудники правоохранительных органов были на месте, но отец уже успел куда-то уехать с ней. Узнав номер, полицейские смогли догнать машину и задержать подозреваемого.

По данным «Фонтанки», в семье насилию подвергались все дети. Так 36-летний мужчина заставлял детей снимать одежду и прикасался к ним.

Всего в семье трое детей: звонившая 15-летняя школьница, ее 12-летняя сестра и их семилетний брат. Старшую отец якобы заставлял совершать действия сексуального характера в отношении родной матери и сам насиловал. Помимо этого, родитель снимал несовершеннолетних на видео.

В отношении пары возбудили уголовное дело. Они находятся под арестом.

Ранее лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов».

 
