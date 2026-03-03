Размер шрифта
Стоматолог объяснил, как зубы влияют на черты лица

Стоматолог Жук: зубы формируют высоту нижней трети лица
Shutterstock

Зубы выполняют не только жевательную функцию, но и оказывают влияние на черты лица человека. Об этом aif.ru рассказал Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук.

По словам специалиста, зубы формируют высоту нижней трети лица, служа опорой для мягких тканей. В случае, если зубы начинают стираться, расстояние между верхней и нижней челюстями при их смыкании уменьшается.

Стоматолог отметил, что визуальные изменения внешности становятся заметны постепенно. Со временем нижняя треть лица оказывается короче, появляются морщины, а носогубные складки становятся все более выраженными. Помимо этого, уголки рта опускаются, из-за чего лицо выглядит уставшим или напряженным.

Врач добавил, что также меняется и профиль, черты которого становятся менее гармоничными и более тяжелыми. Человек со стертыми зубами может выглядеть старше своего возраста, даже если его кожа остается в хорошем тонусе.

Стоматолог-имплантолог, эксперт бренда Alpha-Bio Tec Илья Бараков до этого говорил, что самостоятельно определить, есть ли необходимость в зубном имплантате, крайне сложно. Однако, по его словам, поводом для обращения к врачу могут стать отсутствие зубов, а также их разрушение или подвижность.

Ранее были названы неожиданные продукты, уничтожающие зубы.

 
