В Татарстане концерт популярной группы закончился для модели операцией

Косметолог и модель из Кирова попала в больницу Казани после концерта «Тату». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в ночном клубе отеля, где выступала группа. 36-летняя Надежда зашла в туалет, где уже находились три девушки. В какой-то момент одна из них якобы взяла ее телефон с раковины.

В ответ на замечание оппонентка ударила ее стеклянным стаканом. Женщина на некоторое время потеряла сознание, затем смогла выбраться в холл. Там она просила вызвать медиков и полицию, но ей отказывали.

«Все это время, пока пострадавшая заливала кровью пол, нападавшая хамила и кричала, что ей ничего не будет», – сообщается в публикации.

Возлюбленный оппонентки якобы набросился на пострадавшую, после чего его скрутили и вызвали правоохранителей. Екатерина уехала в больницу, где ей зашили глубокий порез.

Женщина уверяет, что полиция с ней не связалась даже после того, как о травме им сообщили медики. Косметолог сама написала заявление после операции.

Екатерине предстоит реабилитация. Известно, что она окончила школу моделей и работает косметологом.

