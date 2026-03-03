В Тель-Авиве объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги и взрывы звучат в Тель-Авиве

После запуска ракет из Ирана в Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Данных о падении ракет и пострадавших не сообщалось.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги был активирован на значительной части центрального Израиля.

До этого сообщалось, что в ночь на 3 марта страны Ближнего Востока отразили ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщили власти Израиля, Катара, Кувейта, Сирии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следила за развитием событий.

Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана.