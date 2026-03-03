Размер шрифта
Врач объяснила, как слушать музыку в наушниках без вреда для здоровья

Невролог Демьяновская: слушать музыку в наушниках можно не дольше 60 минут
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Слушать музыку в наушниках и не навредить при этом здоровью удастся лишь в том случае, если следовать правилу «60/60». Об этом РИАМО рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Слушать музыку не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего обязательно делать перерыв не менее получаса», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, в шумном общественном месте не следует повышать громкость звука. Такие действия будут не только бесполезными, но и опасными. Если громкий шум перекрыл музыку в наушниках, которая уже была настроена на положенные 60% громкости устройства, значит уровень уже превысил норму.

В такой ситуации врач посоветовала использовать накладные модели с активным шумоподавлением или полностью отказаться от прослушивания музыки.

Главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иван Калмыков до этого говорил, что вопреки распространенному мнению, использование одного наушника на оптимальной громкости не навредит слуху и не скажется на здоровье.

Ранее стало известно, что засыпание под видео в наушниках опасно для здоровья.

 
