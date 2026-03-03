Власти Люберец объяснили жалобы жителей на вонь и крыс в подвале

В администрации Люберец объяснили подтопление в подвале одного из домов действиями жителей

Жители подмосковных Люберец пожаловались на залитый нечистотами подвал и запах сырости в одном из домов на улице Льва Толстого. В администрации города «Газете.Ru» заявили, что засор уже устранили, а подвал просушили. Там утверждают, что причиной проблемы стал сброс отходов в канализацию самими жильцами.

«В доме № 31 по улице Льва Толстого в Люберцах специалисты «Люберецкого водоканала» 13 февраля устранили засор в канализационной магистрали. Причиной засора и последовавшего излива канализации в подвале стал систематический сброс бытовых отходов жителями в канализационную систему. В настоящее время управляющая компания АО «ЛГЖТ» провела полный цикл работ по устранению последствий излива: просушку подвала и дезинфекционную обработку хлорсодержащими средствами. Переоборудование внутридомовой и магистральной системы водоотведения, по заключению специалистов, не требуется», — сказали там.

По данным администрации, уполномоченные службы провели внеплановую дератизацию, чтобы побороть крыс, на которых также жаловались жильцы.

«Работы по уничтожению грызунов в доме проводятся ежемесячно — последняя плановая дератизация состоялась в начале февраля. Однако по просьбе жителей 28 февраля, сразу после завершения цикла осушения подвала, была выполнена внеплановая дератизация», — добавили там.

19 февраля «Газета.Ru» писала о проблеме нечистот в подвале другого жилого дома в Люберцах. Тогда жители сообщили, что по этажам распространяется запах сырости, из-за которого кашляют дети. Жильцы уточняли, что неоднократно обращались в управляющую компанию, но там лишь открыли дверь в подвал — чтобы он сам «просох» при минусовой температуре. Местные также пожаловались на забегающих с мусорки в подъезд крыс.

После этого инициативная группа записала видеообращение к местным и региональным властям, а также прокуратуре и пообещала при необходимости обратиться к президенту.

Ранее двое подростков обварились кипятком в подвале сахалинской многоэтажки.