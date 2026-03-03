В Москве отметили вклад центра «Наследие» в реализацию социально значимых проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил вклад коллектива центра «Наследие» в развитие общественной и благотворительной деятельности столицы. Об этом рассказала пресс-служба организации.

Как сообщили в центре, высокая оценка стала признанием системной работы организации, направленной на развитие благотворительности, поддержку жителей города и укрепление духовно-нравственных ценностей.

Торжественная церемония вручения благодарностей мэра Москвы за вклад в развитие общественной и благотворительной деятельности столицы состоялась в День некоммерческих организаций в павильоне № 44 ВДНХ.

В центре напомнили, что организация, основанная в 2021 году, реализует в Москве комплекс социальных, просветительских и гуманитарных проектов. За это время центр оказал помощь более чем 5 тыс. москвичей.

В частности, в рамках программы «Трапеза» центр на постоянной основе поддерживает социально незащищенные категории граждан — детей-сирот, пожилых людей, граждан с инвалидностью, многодетные и малоимущие семьи.

Также в рамках программы «Наше наследие» центр провел более 30 встреч, лекций и экскурсий для молодежи, пожилых граждан и социально уязвимых групп населения.

Кроме того, совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы центр организует благотворительные экскурсионные маршруты для пожилых людей и граждан с инвалидностью, обеспечивая им доступ к культурным и духовным объектам столицы и Московского региона.

Также в числе реализованных инициатив центра — программа «Православные рубежи России», в рамках которой ведется передача святынь в храмы столицы и Подмосковья, включая Георгиевский собор в Одинцово.

Центр также развивает гуманитарные проекты. В частности, по программе «Наследие Донбасса имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова» осуществляется сбор и передача гуманитарной помощи, а также проводятся патриотические акции с участием московской молодежи.