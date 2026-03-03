Шестилетняя девочка оказалась в реанимации после падения на спортплощадке в Татарстане

В Татарстане девочка оказалась в реанимации после падения на спортплощадке

В Татарстане шестилетняя девочка упала на спортплощадке и попала в реанимацию. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел 2 марта в микрорайоне Замелекесье. Мужчина привел дочь на площадку и в какой-то момент отлучился, оставив ребенка одного. Предварительно, в это время девочка, переходя между конструкциями, поскользнулась на обледеневших ступеньках. После этого она провалилась и повисла вниз головой.

Дети, игравшие рядом, стали кричать, и на место происшествия прибежала женщина. Она помогла ребенку выбраться из западни.

После этого пострадавшую доставили в реанимацию. Ее состояние оценили как тяжелое, девочка была без сознания. В данный момент ребенка планируют перевезти в Казань, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

