Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Шестилетняя девочка оказалась в реанимации после падения на спортплощадке в Татарстане

В Татарстане девочка оказалась в реанимации после падения на спортплощадке
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Татарстане шестилетняя девочка упала на спортплощадке и попала в реанимацию. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел 2 марта в микрорайоне Замелекесье. Мужчина привел дочь на площадку и в какой-то момент отлучился, оставив ребенка одного. Предварительно, в это время девочка, переходя между конструкциями, поскользнулась на обледеневших ступеньках. После этого она провалилась и повисла вниз головой.

Дети, игравшие рядом, стали кричать, и на место происшествия прибежала женщина. Она помогла ребенку выбраться из западни.

После этого пострадавшую доставили в реанимацию. Ее состояние оценили как тяжелое, девочка была без сознания. В данный момент ребенка планируют перевезти в Казань, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее ребенок провалился в открытый люк в Казани, его спасла мать.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!