Подмосковные саночники завоевали бронзовые медали на зимней Спартакиаде

Саночники из Подмосковья стали третьими на Спартакиаде учащихся России

Члены сборной команды Московской области по санному спорту завоевали серебряные медали на XIII зимней Спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта Подмосковья.

В категории «Юноши 16-17» лет в дисциплине «двухместные сани» победили спортсмены из Краснодарского края, серебро взяли спортсмены из Москвы, а бронза досталась Матвею Баринову и Никите Смирнову из Московской области.

Соревнования проходили с 23 по 28 февраля в городе Чусовом (Пермский край).

XIII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России является одним из ключевых всероссийских стартов сезона и проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».