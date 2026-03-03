Размер шрифта
Психолог объяснила, как справиться с чувством одиночества в праздники

Психолог Шагабутдинова: перед праздниками важно снижать эмоциональную нагрузку
В период праздников многие начинают сильнее чувствовать одиночество, из-за чего не могут насладиться радостной атмосферой. При этом столкнуться с таким ощущением могут даже те люди, которые состоят в отношениях. Об этом «Известиям» рассказала психолог, основательница Profi Psy Team Лия Шагабутдинова.

Специалист объяснила, что необходимо уметь различать состояние уединения и ощущение собственной ненужности. Одиночество в праздник является временным обстоятельством, которое не говорит о личной ценности человека или его способности к построению отношений. При этом усиление такого эмоционального напряжения зачастую связано с постоянным сравнением своей жизни с образами «идеальных» праздников окружающих.

По словам психолога, тем, кто тяжело переносит праздники, следует заранее снижать эмоциональную нагрузку. Рекомендуется ограничить потребление контента в социальных сетях и уделить внимание активностям в реальной жизни, например, просмотру фильма или чтению книги. Благодаря этому удастся уменьшить внутреннюю критику и влияние навязанных сценариев счастья.

Помимо этого, эксперт посоветовала продумывать действия, которые формируют чувство опоры и телесного спокойствия. Стоит ходить на встречи с близкими людьми, заниматься спортом, устраивать небольшие поездки или привычные ритуалы.

«Важно не ставить себе задачу обязательно быть в хорошем настроении. Попытка насильно веселиться часто приводит к обратному эффекту — подавленные эмоции все равно находят выход. Гораздо бережнее разрешить себе проживать грусть, если она возникает, и поддерживать себя в этот момент, а не критиковать», — добавила специалист.

По ее словам, праздники также могут послужить поводом сместить фокус с привычки оценивать себя через наличие партнера на заботу о собственных потребностях. Дистанцирование от окружающих или неприятных ситуаций на определенное время помогут добиться более устойчивого эмоционального состояния.

Ранее психолог назвал простой способ стать счастливее.

 
