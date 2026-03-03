Размер шрифта
Общество

Города Подмосковья стали лауреатами всероссийской туристической премии

Семь городов Московской области стали призерами премии «Туристические города»
Министерство культуры и туризма Московской области

Сразу семь городов Московской области стали лауреатами III всероссийской премии «Туристические города», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Заявки оценивались по 25 основным критериям. В финал по итогам открытого конкурса попали 195 проектов из 60 регионов России.

Призерами от Московской области стали: Коломна, Звенигород, Одинцово, Руза, Зарайск, Клин.

Также Демонстрационный центр ЦАГИ в Жуковском получил специальный диплом в номинации «За активную позицию в развитии туризма города».

Всего на премию было подано 387 проектов.

Всероссийская премия «Туристические города» входит в российскую экосистему в области въездного и внутреннего туризма «Россия вдохновляет на путешествия» и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. Премия вручается по итогам прошедшего года.

 
