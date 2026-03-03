Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог рассказала о связи кожных болезней с психикой ребенка

Психолог Григорьянц: кожные болезни могут быть связаны с психикой ребенка
Shutterstock/FOTODOM

Кожные заболевания у детей, например, зуд, крапивница и экзема, могут быть не только следствием аллергии, но и реакцией психики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала медицинский психолог НИКИ детства Минздрава Московской области Тамара Григорьянц.

По ее словам, иногда так могут проявляться способ взаимодействия с миром или реакция на гиперопеку и нестабильность в семье из-за психосоматики. Она отметила, что такие последствия могут проявиться и в подростковом возрасте. Аллергия также может влиять на поведение ребенка — делать его гиперактивным, возбужденным и неспособным к контакту.

«Если педиатр видит, что проблема возвращается снова и не имеет четкой физической причины, семью обязательно нужно проконсультировать с психологом. Для самых маленьких терапия проходит в игровой форме с включением дыхательных упражнений, а для родителей — это возможность «откопать» и проговорить темы, которые долгое время замалчивались, возвращая здоровье и спокойствие всей семье», — заключила Григорьянц.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис. По его словам, взрослым важно осознавать, что характер ребенка становится сложным не внезапно — его ломают подобные действия.

Ранее психолог объяснила, зачем подростки создают себе кумиров.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!