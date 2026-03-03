Психолог рассказала о связи кожных болезней с психикой ребенка

Кожные заболевания у детей, например, зуд, крапивница и экзема, могут быть не только следствием аллергии, но и реакцией психики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала медицинский психолог НИКИ детства Минздрава Московской области Тамара Григорьянц.

По ее словам, иногда так могут проявляться способ взаимодействия с миром или реакция на гиперопеку и нестабильность в семье из-за психосоматики. Она отметила, что такие последствия могут проявиться и в подростковом возрасте. Аллергия также может влиять на поведение ребенка — делать его гиперактивным, возбужденным и неспособным к контакту.

«Если педиатр видит, что проблема возвращается снова и не имеет четкой физической причины, семью обязательно нужно проконсультировать с психологом. Для самых маленьких терапия проходит в игровой форме с включением дыхательных упражнений, а для родителей — это возможность «откопать» и проговорить темы, которые долгое время замалчивались, возвращая здоровье и спокойствие всей семье», — заключила Григорьянц.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис. По его словам, взрослым важно осознавать, что характер ребенка становится сложным не внезапно — его ломают подобные действия.

