Общество

Врач рассказала, как снизить высокий пульс без таблеток

Врач Савонина: дыхательная техника снизит высокий пульс без таблеток
bigwa11/Shutterstock/FOTODOM

Дыхательная техника поможет снизить высокий пульс без медицинских препаратов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина.

«Снизить пульс без таблеток поможет дыхание: сначала на протяжении 4 секунд делается вдох, а затем в течение 6–8 секунд выдох. Следом идет пауза в 1 секунду. В общей сумме такое упражнение нужно сделать 15 раз. После этого ритм обычно начинает снижаться в среднем на 10 ударов уже через 2 минуты», — пояснила врач.

По ее словам, иногда пульс учащается на фоне обезвоживания, поэтому стоит выпить стакан воды небольшими глотками. Савонина добавила, что в целом для нормализации состояния можно умыться холодной водой и приложить прохладное мокрое полотенце к лицу и шее, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему и замедлить пульс.

Новый эксперимент психологов из Орхусского университета в Дании до этого доказал, что внутренняя речь — когда человек мысленно говорит с собой — может вызывать изменения в работе сердца, даже если тело остается полностью неподвижным. Ученые давно знают, что внутренняя речь помогает человеку концентрироваться, принимать решения и управлять эмоциями. Однако оставался открытым вопрос — может ли внутренний голос напрямую влиять на физиологию.

Ранее Сбер показал первый в мире банкомат с ИИ и проверкой пульса.

 
