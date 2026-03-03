Размер шрифта
Медики удалили беременной россиянке кисту весом около 5 кг прямо во время родов

Shutterstock

Жительница Приморья попала в больницу с крупной кистой во время беременности. Об этом сообщает минздрав региона.

36-летняя женщина из Арсеньева поступила в местное медучреждение с новообразованием весом около пяти кг.

До этого три раза пациентка рожала самостоятельно, но по результатам консилиума на этот раз медики решили делать кесарево сечение. Ситуация усложнялась не только наличием опухоли, но и тем, что медики не знали, какого рода это новообразование.

В результате во время родов женщине удалили кисту.

«Несмотря на сложность ситуации, все завершилось благополучно – на свет появился здоровый мальчик весом 3360 граммов и ростом 54 сантиметра», – сообщается в публикации.

На данный момент и мать, и ребенок находятся под наблюдением врачей.

Медики напомнили, что некоторые опасные заболевания долго не дают о себе знать, поэтому стоит регулярно приходить на осмотры.

Ранее певица Татьяна Буланова сменила энергосберегающих танцоров на беременных.

 
