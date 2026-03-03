Лев утащил к себе в вольер 10-летнюю школьницу

Sohu: в КНР лев утащил 10-летнюю девочку к себе в вольер

В зоопарке китайского города Шаньтоу (КНР) лев утащил школьницу к себе в вольер. Об этом сообщает издание Shanghai Daily.

«10-летняя девочка подошла слишком близко, чтобы покормить льва через металлическую решетку — и лев схватил ее за штаны, вытянул внутрь (вольера) в зоопарке в Шаньтоу, провинция Гуандун», — пишет издание.

Как отмечается, ребенка удалось спасти. Находившийся рядом мужчина быстро среагировал и вытащил ребенка наружу. Впоследствии ее доставили в больницу, чтобы обработать раны и сделать прививку от бешенства. Из-за инцидента зоопарк временно закрыли, а сотрудников заведения временно отстранили от работы. Их обвинили в том, что они подпускали посетителей близко к хищникам.

До этого житель Дагестана подвергся нападению льва, когда шел в магазин. Мужчина решил поиграть с животным и был атакован. В республике содержание львов в качестве домашних животных является модной тенденцией, рассказал пострадавший. Он также отметил, что раньше встречал только львят и не знал, как вести себя при встрече с крупной особью.

Ранее домашняя львица напала на 8-летнюю девочку.